Expressbank завоевал две золотые награды на «Felis 2026» — ВИДЕО

Имиджевый ролик «Dождь смывает, солнце высушивает», подготовленный ОАО Expressbank совместно с рекламным агентством Crambone ко Дню памяти, стал победителем конкурса «Felis 2026» сразу в двух категориях.

Таким образом, банк добился успеха, получив награды по обеим заявкам, представленным в рамках своего первого участия в творческом секторе.

Награды вручили 4 ноября в Стамбуле на торжественной церемонии, которая прошла в Конгресс-центре «Халич» в рамках Brand Week Istanbul.

Согласно результатам, объявленным в октябре, ролик «Дождь смывает, солнце высушивает» вошел в шорт-лист в обеих категориях. В вечер церемонии проект был объявлен победителем в следующих номинациях:

* Use of Music (Использование музыки) — золотая награда;

* Writing/Screenplay (Сценарий) — золотая награда.

Фильм, созданный ко Дню памяти, посвящен незабываемой памяти наших шехидов, которые смотрят на нас со стен зданий, мимо которых мы проходим каждый день. И хотя жизнь продолжает идти своим чередом, память о них остается неотъемлемой частью нашей повседневности.

Expressbank посвящает этот успех светлой памяти героев, отдавших жизнь за Родину. Ведь некоторые имена не забываются никогда, а некоторые взгляды остаются с нами навсегда.

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