Expressbank завоевал две золотые награды на «Felis 2026» — ВИДЕО
Имиджевый ролик «Dождь смывает, солнце высушивает», подготовленный ОАО Expressbank совместно с рекламным агентством Crambone ко Дню памяти, стал победителем конкурса «Felis 2026» сразу в двух категориях.
Таким образом, банк добился успеха, получив награды по обеим заявкам, представленным в рамках своего первого участия в творческом секторе.
Награды вручили 4 ноября в Стамбуле на торжественной церемонии, которая прошла в Конгресс-центре «Халич» в рамках Brand Week Istanbul.
Согласно результатам, объявленным в октябре, ролик «Дождь смывает, солнце высушивает» вошел в шорт-лист в обеих категориях. В вечер церемонии проект был объявлен победителем в следующих номинациях:
* Use of Music (Использование музыки) — золотая награда;
* Writing/Screenplay (Сценарий) — золотая награда.
Фильм, созданный ко Дню памяти, посвящен незабываемой памяти наших шехидов, которые смотрят на нас со стен зданий, мимо которых мы проходим каждый день. И хотя жизнь продолжает идти своим чередом, память о них остается неотъемлемой частью нашей повседневности.
Expressbank посвящает этот успех светлой памяти героев, отдавших жизнь за Родину. Ведь некоторые имена не забываются никогда, а некоторые взгляды остаются с нами навсегда.
ОАО Expressbank осуществляет деятельность на основании лицензии №119, выданной Центральным банком Азербайджанской Республики 30 декабря 1992 года. Адрес: город Баку, улица Ю.В.Чеменземинли, 134C.