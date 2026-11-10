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Арагчи опроверг сообщения о планируемой встрече Вэнса с представителем Ирана

Редакция 1news13:07 - Сегодня
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Арагчи опроверг сообщения о планируемой встрече Вэнса с представителем Ирана

Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Мохсена Резаи не планируется.

Сообщения о ее возможном проведении не имеют оснований.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Эти домыслы и медийные вбросы абсолютно беспочвенны, и никаких планов проведения такой встречи нет», — сказал он в интервью агентству IRNA.

По словам Арагчи, война с Ираном не может завершиться ни военным путем, ни посредством усиления санкций. Единственным выходом он назвал дипломатию и выполнение условий Тегерана, изложенных в двухдневном плане, который, по его словам, по-прежнему остается на столе.

Ранее турецкая газета Türkiye со ссылкой на главу Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калына сообщила, что Катар на следующей неделе планирует принять переговоры Вэнса и Резаи.

В свою очередь, Резаи призвал Вашингтон прекратить распространять недостоверную информацию о якобы готовящихся переговорах и согласиться с семью условиями Ирана.

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