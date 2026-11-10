Лавров: в отношении администрации Трампа мы иллюзий не питаем

Россия рассчитывает, что у администрации США хватит решимости продолжить диалог по гарантиям безопасности в контексте Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

«Не питая иллюзий, наученные опытом, очень надеемся, что на этот раз у администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться», — сказал министр.

Лавров отметил, что готовность администрации Дональда Трампа к диалогу является ее главным отличием от предыдущей администрации Джо Байдена, которая, по его словам, отказалась обсуждать коллективные гарантии безопасности.

«В отношении администрации Трампа мы иллюзий не питаем, я хочу это сразу сказать. Но, не питая иллюзий, понимая глубинные противоречия в отношении того, как дальше должна развиваться международная политика, конечно, всегда лучше разговаривать. Так было и во время холодной войны, когда наши военные с американскими разговаривали, так вот происходит и сейчас у нас в отношениях с Соединенными Штатами», — подчеркнул глава МИД РФ.

Источник: ТАСС