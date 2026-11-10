Из Грузии за последние дни депортировали 91 иностранного гражданина
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За последние дни из Грузии был депортирован 91 гражданин зарубежных государств.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились совместно с соответствующими подразделениями министерства.
Среди высланных — граждане Турции, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, России, Пакистана, Иордании, Армении, Таиланда, Таджикистана, Египта, Индии, Конго, Нигерии, Судана, Уганды, Филиппин, Китая и Ирака.
Депортированным запрещен повторный въезд в страну.
По данным МВД, с начала 2026 года из Грузии выдворили более 3 700 иностранных граждан.
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