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Из Грузии за последние дни депортировали 91 иностранного гражданина

Редакция 1news13:50 - Сегодня
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Из Грузии за последние дни депортировали 91 иностранного гражданина

За последние дни из Грузии был депортирован 91 гражданин зарубежных государств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Департамент миграции МВД Грузии, операции проводились совместно с соответствующими подразделениями министерства.

Среди высланных — граждане Турции, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, России, Пакистана, Иордании, Армении, Таиланда, Таджикистана, Египта, Индии, Конго, Нигерии, Судана, Уганды, Филиппин, Китая и Ирака.

Депортированным запрещен повторный въезд в страну.

По данным МВД, с начала 2026 года из Грузии выдворили более 3 700 иностранных граждан.

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