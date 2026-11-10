Во Франции студенты и преподаватели готовятся к новым забастовкам и демонстрациям
Французские студенты и преподаватели планируют сегодня провести новые забастовки и демонстрации на фоне тупика в переговорах с правительством.
Об этом сообщает сайт Международного французского радио RFI.
«Сейчас самое время активизировать мобилизацию и продолжать оказывать давление на правительство», — заявила коалиция студенческих организаций и профсоюзов учителей, призвав к забастовке.
Демонстрации запланированы в крупных городах Франции. В Париже шествие начнется у Пантеона и пройдет в направлении площади Италии.
По словам генерального секретаря профсоюза учителей Snes-FSU Софи Венетитай, ожидается, что к забастовке присоединится часть преподавателей.
«Правительство не в состоянии предложить новые решения студентам и работникам из сферы образования», — заявила она.
В свою очередь, президент союза учащихся средних школ USL Риад Рани отметил: «Баланс сил на нашей стороне, и мы должны продолжать. Я не говорю, что мы чего-то добились, но мы на правильном пути».