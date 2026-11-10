Во Франции студенты и преподаватели готовятся к новым забастовкам и демонстрациям

Французские студенты и преподаватели планируют сегодня провести новые забастовки и демонстрации на фоне тупика в переговорах с правительством.

Об этом сообщает сайт Международного французского радио RFI.

«Сейчас самое время активизировать мобилизацию и продолжать оказывать давление на правительство», — заявила коалиция студенческих организаций и профсоюзов учителей, призвав к забастовке.

Демонстрации запланированы в крупных городах Франции. В Париже шествие начнется у Пантеона и пройдет в направлении площади Италии.

По словам генерального секретаря профсоюза учителей Snes-FSU Софи Венетитай, ожидается, что к забастовке присоединится часть преподавателей.

«Правительство не в состоянии предложить новые решения студентам и работникам из сферы образования», — заявила она.

В свою очередь, президент союза учащихся средних школ USL Риад Рани отметил: «Баланс сил на нашей стороне, и мы должны продолжать. Я не говорю, что мы чего-то добились, но мы на правильном пути».