Армения не участвует в заседании ОДКБ в Москве

Представители Армении не принимают участия в совместном заседании советов министров иностранных дел и обороны, а также комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ в Москве.

Перед началом заседания главы ведомств стран — участниц ОДКБ и другие представители организации вышли к журналистам для общего фотографирования. Представителей Армении среди них не оказалось, а армянский флаг в общем ряду остался без сопровождающих.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил с трибуны парламента, что выступает за исключение республики из ОДКБ и будет доволен, если это произойдет. По его словам, в ближайшие пять лет страна не намерена активизировать свою деятельность в организации, а интерес Еревана к ней иссяк.

В сентябре 2024 года Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация создала угрозы для суверенитета республики. В декабре того же года он сообщил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.

Источник: ТАСС