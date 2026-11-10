AP: Сирия решила присоединиться к Мекканскому соглашению

Сирия приняла решение присоединиться к Мекканскому соглашению о совместной обороне, участниками которого являются Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.

Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, ссылающегося на двух сирийских чиновников, решение уже принято, однако Дамаск пока не объявлял о нем официально.

В то же время другой региональный чиновник заявил, что переговоры о присоединении Сирии к соглашению продолжаются.