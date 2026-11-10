Пашинян отправил главного уполномоченного по делам диаспоры в Турцию

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян отправился в командировку в Турцию (Стамбул) — на 3 дня.

Об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Турции Синанян проведет встречи с представителями армянских общин, образовательных и культурных центров, армянских организаций, а также с представителями различных сфер армянского происхождения — с целью укрепления существующих связей и обсуждения возможных направлений дальнейшего сотрудничества.