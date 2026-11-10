Турция не пригласила Израиль на саммит лидеров COP31

Турция не направляла правительству Израиля приглашение на саммит лидеров в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), которая пройдет в Анталье.

Об этом заявил председатель COP31, министр окружающей среды Турции Мурат Курум.

При этом Израиль, как и другие страны, сохраняет право участвовать в официальных переговорах под эгидой ООН.

Курум подчеркнул, что проведение климатической конференции не повлияет на позицию Анкары в отношении Израиля. По его словам, Турция намерена придерживаться своей политической позиции на протяжении всего мероприятия.

Источник: TRT Haber