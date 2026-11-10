Турция не пригласила Израиль на саммит лидеров COP31
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Турция не направляла правительству Израиля приглашение на саммит лидеров в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), которая пройдет в Анталье.
Об этом заявил председатель COP31, министр окружающей среды Турции Мурат Курум.
При этом Израиль, как и другие страны, сохраняет право участвовать в официальных переговорах под эгидой ООН.
Курум подчеркнул, что проведение климатической конференции не повлияет на позицию Анкары в отношении Израиля. По его словам, Турция намерена придерживаться своей политической позиции на протяжении всего мероприятия.
Источник: TRT Haber
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