 Уиткофф: НАТО останется центральным элементом евро-атлантической безопасности | 1news.az | Новости
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Уиткофф: НАТО останется центральным элементом евро-атлантической безопасности

Редакция 1news14:27 - Сегодня
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Уиткофф: НАТО останется центральным элементом евро-атлантической безопасности

Представители США, Украины и европейских стран на встрече в Абу-Даби договорились продолжить работу над привлечением европейских партнеров к многосторонним переговорам о долгосрочном и всеобъемлющем мире в Украине.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в своей соцсети X.

Встреча состоялась в преддверии трехсторонних переговоров представителей США, России и Украины.

«Соединенные Штаты, Украина и европейские партнеры будут продолжать работать в тесной кооперации в ходе всего переговорного процесса с общей целью продвинуться в сторону более широких многосторонних дискуссий с участием европейских партнеров и достичь всеобъемлющего и устойчивого мира», — написал Уиткофф в X.

По его словам, участники встречи также подчеркнули, что любые будущие соглашения должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, ее независимый процесс принятия решений, а также предусматривать прочные гарантии безопасности.

Кроме того, Уиткофф на встрече с делегациями Украины и ЕС заявил, что НАТО останется центральным элементом евро-атлантической безопасности.

«Участники [встречи] подтвердили свою общую приверженность сильной послевоенной архитектуре и механизмам европейской безопасности. [Они] дали понять, что сильный Североатлантический альянс останется центральным элементом евро-атлантической коллективной обороны», — отметил Уиткофф.

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