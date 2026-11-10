Турция планирует инвестировать $300 млрд в энергетическую трансформацию до 2040 года

Турция намерена направить около $300 млрд на масштабную трансформацию энергетического сектора.

Об этом заявил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар на встрече министров энергетики Турции и Международного энергетического агентства в рамках COP31 в Анталье.

Согласно плану «Национальная энергетика — 2040», Турция намерена увеличить установленную мощность энергосистемы с 128 до 281 ГВт, довести мощности ветровой и солнечной энергетики до 175 ГВт, а атомной — до 10 ГВт.

Доля возобновляемых источников энергии должна вырасти с нынешних 63% до 77%.

Кроме того, планируется создать системы аккумуляторного хранения энергии общей мощностью 140 ГВт·ч и увеличить пропускную способность межгосударственных энергетических соединений до 15 ГВт.

По словам Байрактара, электрификация и повышение энергоэффективности позволят сэкономить до $240 млрд к 2040 году.

Министр подчеркнул, что для реализации программы необходимы международное сотрудничество, современные технологии и благоприятные условия для инвесторов.

Источник: TRT Haber