Члены ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса в организации

Члены ОДКБ рассмотрят 11 ноября вопрос о лишении Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналистам после Международного форума коллективной безопасности в Москве.

«…Мы были вынуждены обсудить и вопрос о невыполнении Арменией своих обязательств по уставу ОДКБ в том, что касается ежегодных взносов. Тут пространства для двойного толкования быть не может. С 2024 года, уже более двух лет, Ереван не перечисляет членские взносы, в связи с чем был поставлен вопрос о применении к ней положения ст. 25 устава ОДКБ», — сказал российский министр.

При этом Лавров подчеркнул, что Армения имеет право на коллективную безопасность даже в случае лишения права голоса в ОДКБ.

Армения объявила о заморозке участия в ОДКБ в 2024 году и прекратила выплату членских взносов. При этом устав организации не предусматривает процедуры замораживания членства, поэтому формально республика по-прежнему остается членом ОДКБ наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.