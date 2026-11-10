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В Ираке более 60 школьниц госпитализированы с признаками удушья

Редакция 1news16:10 - Сегодня
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В Ираке более 60 школьниц госпитализированы с признаками удушья

Более 60 учениц подготовительной школы в иракской провинции Майсан доставлены в больницу с признаками удушья.

Об этом сообщает агентство INA.

По его данным, 61 школьнице потребовалась медицинская помощь из-за приступов удушья.

Отмечается, что инцидент произошел в той же школе «Аз-Захра», откуда ровно неделю назад в больницу были доставлены 59 человек из-за подозрения на отравление в результате утечки хлора.

По данным медиков, состояние пострадавших оценивается как легкое или средней тяжести. Компетентные органы проводят расследование причин произошедшего.

Местные власти распорядились сформировать специальную комиссию для установления причин утечки хлора, источник которой, предположительно, находится на одном из близлежащих объектов.

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