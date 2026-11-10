Число задержанных после взрыва на заводе в Измире достигло 11 - ОБНОВЛЕНО

Число задержанных в связи со взрывом на металлургическом заводе HABAŞ в турецкой провинции Измир достигло 11.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global, об этом заявил заместитель министра юстиции Турции Джан Тунджай.

Отметим, что накануне по итогам первоначального расследования были задержаны шесть человек.

Взрыв произошел на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага провинции Измир. В результате погибли 17 человек.

08:58

В связи со взрывом на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага провинции Измир на западе Турции задержаны шесть человек.

Об этом сообщает TRT Haber.

По факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого и были задержаны шестеро подозреваемых.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

Отметим, что в результате взрыва погибли 17 человек, еще 13 получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.