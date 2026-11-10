В Южной Корее упал военный беспилотник

Военный беспилотный летательный аппарат потерпел крушение во время учений в одном из парков города Кимпхо, где расположен одноименный аэропорт, обслуживающий столицу Республики Корея.

Об этом сообщили в южнокорейской армии.

«Сегодня утром в Кимпхо во время учений одного из подразделений армии по неясной причине была прервана связь с малым беспилотным летательным аппаратом. После сообщения одного из местных жителей фюзеляж забрали с места, расположенного неподалеку от полигона», — рассказал глава отдела по связям с общественностью армии Республики Корея Пэ Сок Чжин.

Он добавил, что среди гражданского населения пострадавших нет, а повреждения получил только беспилотник.

«Вооруженные силы устанавливают причину и обстоятельства инцидента», — отметил Пэ Сок Чжин.

Военные Республики Корея также опровергли предположения о причастности КНДР к произошедшему.

Газета «Чосон ильбо» уточняет, что БПЛА упал в одном из парков района Унян. По ее данным, речь идет о разведывательном беспилотнике местного производства. Издание отмечает, что ранее уже появлялись сообщения о крушениях летательных аппаратов этой модели.