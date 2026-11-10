Парвизу Шахбазову представили информацию о фильме Фонда Возрождения Карабаха «Смертоносное наследие» о проблеме мин

Министру энергетики Азербайджана Парвизу Шахбазову в Анталье представили подробную информацию о целях участия Фонда Возрождения Карабаха в 31-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-31) и о документальном фильме «Смертоносное наследие».

Как сообщает AZƏRTAC, министру было сообщено, что основная цель Фонда на этой глобальной платформе - вынести в центр международных климатических обсуждений проблему мин, которая наряду с человеческими жизнями и процессом восстановления и строительства представляет собой глубокую экологическую катастрофу для окружающей среды.

Документальный фильм «Смертоносное наследие», который будет представлен в павильоне Азербайджана, на фактах освещает ущерб, нанесенный природе минным террором в Азербайджане, а также в Боснии и Герцеговине, Колумбии и Лаосе.

Делегация раздает участникам конференции информационные буклеты о фильме, регистрация на показ ведется с помощью специального QR-кода.