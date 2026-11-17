Катарские посредники проведут во вторник встречу с представителями Ирана для обсуждения предложений по урегулированию конфликта с США.

Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Посредничество продолжается, усилия по сближению позиций сторон продолжаются. Сегодня пройдет встреча с иранской стороной в рамках обмена мнениями по текущим предложениям», — сказал дипломат на брифинге для журналистов.

Источник: ТАСС