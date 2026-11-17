Посредники из Катара встретятся с представителями Ирана по вопросам урегулирования
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Катарские посредники проведут во вторник встречу с представителями Ирана для обсуждения предложений по урегулированию конфликта с США.
Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Посредничество продолжается, усилия по сближению позиций сторон продолжаются. Сегодня пройдет встреча с иранской стороной в рамках обмена мнениями по текущим предложениям», — сказал дипломат на брифинге для журналистов.
Источник: ТАСС
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