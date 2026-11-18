Отставка министра обороны Монголии Дамбын Батлута не принимается в интересах внешней и внутренней безопасности страны.

Об этом объявил на брифинге глава монгольского правительства Ням-Осорын Учрал.

"Правительство продолжает работу в обычном режиме. Вчера президент Монголии объявил о своей отставке, чтобы защитить свою честь как рядовой гражданин. Как премьер-министр, я уважаю это смелое решение. По его примеру также добровольно уходят в отставку ранее объявившие о ней руководитель администрации правительства Баттумурийн Энхбаяр и заместитель министра юстиции и внутренних дел Дэмбэрэлцэрэн Мунх-Эрдэн, чтобы подвергнуться расследованию как частные лица. Сегодня в парламенте обсудят их отставку. Но оборонный сектор не может остаться без лидера. Поэтому сегодня я не принял отставку министра обороны Дамбын Батлута в интересах внешней и внутренней безопасности страны", - сообщил глава кабмина.

Ранее экс-мэр Улан-Батора и бывший министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар обвинил в соцсетях президента страны и ряд должностных лиц в получении взяток в размере $110 млн от группы компаний "Бодь интернэшнл" за победу в тендере на строительство железной дороги от каменноугольного месторождения Тавантолгой до пункта пропуска "Гашуун сухайт" на границе с Китаем. В связи с этим парламентская фракция ведущей оппозиционной силы Монголии - Демократической партии - потребовала отставки президента и других высокопоставленных чиновников, чьи имена фигурируют в обвинениях бывшего мэра столицы.

"Все контракты по железной дороге до "Гашуун сухайт" будут обнародованы. По этому вопросу пройдут слушания. Для правоохранительных органов установим крайний срок расследования в отношении всех высокопоставленных чиновников, причастных к этой дороге и соглашению с компанией "Бодь интернэшнл", членов Совета национальной безопасности, занимавших тогда государственные должности и принимавших решения. Расследование должно пройти без всякого вмешательства. Именно поэтому глава государства ушел в отставку по собственному желанию. По такому примеру должны подвергнуться расследованию и остальные политики, независимо от партийной принадлежности. Никто не имеет права прятаться за иммунитетом парламентария", - добавил Ням-Осорын Учрал.

Источник: ТАСС