На территории медицинского учреждения в Баку, долгие годы известного среди жителей как Железнодорожная больница, ведутся демонтажные работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ATV Xəbər, распространились утверждения о том, что на месте медучреждения будет построен жилой дом.

В связи с этим в Закрытом акционерном обществе «Азербайджанские железные дороги» сообщили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 21 августа 2024 года медицинские учреждения, функционировавшие в подчинении Железных дорог, и принадлежащее им имущество больше не находятся на их балансе.

По имеющейся информации, Центральная железнодорожная больница перешла на баланс другого государственного органа.

Заведующий департаментом по связям с общественностью и коммуникациям Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Турал Гурбанов сообщил, что согласно соответствующему распоряжению Кабинета Министров, Центральная железнодорожная больница передана на баланс Министерства труда и социальной защиты населения:

«В соответствии с распоряжением на территории больницы предусмотрено создание новой инфраструктуры, принадлежащей Государственному агентству медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве».

В структуре также отметили, что общественности будет поэтапно предоставлена информация о создании соответствующей инфраструктуры, а также об организации услуг.

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