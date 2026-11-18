Гражданин Пакистана Асиф Мерчант приговорен к 27,5 года тюремного заключения за попытку организовать покушение на президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил американский Минюст.

"В федеральном суде в Бруклине 48-летний гражданин Пакистана Асиф Мерчант был приговорен окружным судьей США Эриком Комити к 330 месяцам (27,5 года – ред.) тюремного заключения за попытку совершения террористического акта, выходящего за национальные границы, а также за организацию заказного убийства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как утверждают в Минюсте, сам обвиняемый заявлял, что вступил в ряды Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и действовал "от [его] имени". По словам обвиняемого, его главной целью должен был быть на тот момент кандидат в президенты США Дональд Трамп, а другими целями - занимавший в то время пост главы государства Джо Байден и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

По информации ведомства, Мерчант прибыл в США в 2024 году, где сразу связался со знакомым, который должен был помочь ему организовать покушение. Этот знакомый доложил о намерениях Мерчанта в ФБР и стал сотрудничать с американской стороной в качестве информатора. С помощью знакомого Мерчант вышел на предполагаемых наемных убийц, которые являлись сотрудниками ФБР под прикрытием. В 2026 году он передал им аванс за исполнение заказа, вскоре после чего был арестован.

Источник: ТАСС