На участке, прилегающем к проходящему через Гобустанский район отрезок автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, был обнаружен артиллерийский снаряд ОФ-412 калибра 100 мм.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию «112» поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории, близкой к Гобустанскому району на автодороге Баку-Шамахы-Евлах.

В связи с информацией на место происшествия незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования Службы спасения особого риска (ССОР) МЧС по разминированию.

После принятия совместно с сотрудниками правоохранительных органов необходимых мер безопасности на территории в ходе осмотра места происшествия было установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой 1 артиллерийский снаряд ОФ-412 калибра 100 мм.

Боеприпас был изъят с территории и вывезен специалистами группы быстрого реагирования ССОР для обезвреживания.

В ходе дополнительного поиска на месте происшествия и прилегающей к нему территории каких-либо иных опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.