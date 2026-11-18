Государственная пошлина за выдачу ветеринарного паспорта составит 30 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон «О государственной пошлине», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В настоящее время за выдачу ветеринарного паспорта установлена госпошлина в размере 20 (двадцати) манатов.

В соответствии с «Правилами содержания собак, кошек или других домашних животных в населенных пунктах Азербайджанской Республики», утвержденными постановлением Кабинета Министров № 38 от 9 марта 2011 года, вывоз домашних животных за рубеж осуществляется путем оформления соответствующего паспорта.

В связи с этим в 2024 году ветеринарные паспорта были выданы по 2073 обращениям, а в 2025 году - по 2114.

В связи с ростом числа обращений в указанные годы, финансовых ресурсов, затрачиваемых на выдачу паспорта, и других расходов предлагается повысить государственную пошлину за выдачу ветеринарного паспорта с 20 до 30 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.