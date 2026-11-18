Средства, полученные за въезд автомобилей в платные зоны движения в Баку, будут направляться в государственный бюджет.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, соответствующие изменения предусмотрены поправками к закону «Об автомобильных дорогах», которые были рассмотрены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно предлагаемым изменениям, определять территории платных зон движения в пределах административных границ Баку, а также устанавливать размер платы за въезд в них будет уполномоченный орган или структура, определённые соответствующим органом исполнительной власти. При этом все поступления от оплаты въезда транспортных средств будут зачисляться непосредственно в государственный бюджет.

Законопроект также предусматривает механизм финансирования регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом. В частности, субсидии перевозчикам, оказывающим такие услуги, будут предоставляться с учётом фактически пройденного расстояния. Финансирование соответствующих выплат будет осуществляться за счёт средств государственного бюджета в порядке, установленном уполномоченным органом или структурой.

После обсуждения представленные поправки были поставлены на голосование и приняты депутатами в первом чтении.