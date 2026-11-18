Размер государственной пошлины за нанесение маркировки на тушу баранины и свинины (за 1 осмотр) снижается в 2 раза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон «О государственной пошлине», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему закону, за выдачу экспертного акта, подтверждающего соответствие баранины и свинины (1 туша), свиного жира (1 партия) ветеринарным нормам, либо за нанесение маркировки на продукцию установлена государственная пошлина в размере 4 (четырех) манатов.

Между тем в статье 18.66-2 пошлина за мясо крупного рогатого скота или других крупных животных (1 туша) установлена в размере 5 (пяти) манатов. В таком случае пошлина в размере 4 (четырех) манатов для овец (1 туша), имеющих меньший вес и предъявляемых к убою в гораздо больших объемах, считается довольно высокой суммой.

Кроме того, анализ показал, что размер указанной государственной пошлины создает дополнительную финансовую нагрузку для предпринимателей, что влияет на себестоимость продуктов животного происхождения и, как следствие, на их розничные цены. В то же время действующий размер пошлины в некоторых случаях оценивается как один из факторов, способствующих незаконному убою скота.

По этой причине предусмотрено изменение государственной пошлины за данную услугу с 4 (четырех) до 2 (двух) манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.