Бывшие собственники снесенных зданий не будут платить налоги за компенсационные площади в новостройках.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Налоговый кодекс, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании, Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в Налоговый кодекс предлагается внести положения о том, что жилые и нежилые помещения компенсационного характера, предоставляемые бывшим собственникам (владельцам) снесенного здания в новостройке, построенной на его месте, взамен площади, указанной в документах о праве собственности (а в случае предоставления излишней площади - в объеме 20 процентов от площади снесенного жилого или нежилого помещения), не относятся к облагаемым налогом доходам, понесенные расходы относятся к вычитаемым из дохода затратам, а обороты по предоставлению этих жилых и нежилых помещений освобождаются от НДС.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.