Механизм «Возврат НДС» охватит все виды концертов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Налоговый кодекс, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, предлагается обеспечить распространение механизма возврата НДС на все виды концертных мероприятий.

Отмечено, что применение механизма возврата НДС исключительно к концертам симфонических оркестров снижает стимулы для других музыкальных и концертных жанров, а также создает неравенство в сфере искусства.

Распространение этого механизма на все виды концертов будет стимулировать развитие мероприятий в области искусства и культуры, расширит возможности доступа широкой аудитории к культуре и обеспечит справедливое и единообразное применение налоговых льгот.

Данный подход как усилит стимулы в сфере культуры, так и обеспечит прозрачность.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.