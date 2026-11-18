В Азербайджане механизм «Возврат НДС» охватит все виды концертов
Механизм «Возврат НДС» охватит все виды концертов.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в Налоговый кодекс, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, предлагается обеспечить распространение механизма возврата НДС на все виды концертных мероприятий.
Отмечено, что применение механизма возврата НДС исключительно к концертам симфонических оркестров снижает стимулы для других музыкальных и концертных жанров, а также создает неравенство в сфере искусства.
Распространение этого механизма на все виды концертов будет стимулировать развитие мероприятий в области искусства и культуры, расширит возможности доступа широкой аудитории к культуре и обеспечит справедливое и единообразное применение налоговых льгот.
Данный подход как усилит стимулы в сфере культуры, так и обеспечит прозрачность.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.