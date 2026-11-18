В образовательных учреждениях Азербайджана продолжаются работы по обеспечению бесперебойного отопления в зимний период.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, в связи с началом отопительного сезона 15 ноября Государственное агентство дошкольного и общего образования (MÜTDA) провело подготовительные мероприятия во всех регионах страны. В настоящее время работа по обеспечению учебных заведений теплом продолжается.

В рамках подготовки специалисты оценили состояние отопительных систем в школах и дошкольных учреждениях. Совместно с профильными организациями также была проведена проверка технического состояния котельных и оборудования, отвечающего за теплоснабжение. По итогам обследований были приняты меры для устранения обнаруженных неисправностей и предотвращения возможных проблем в работе систем отопления.

По данным агентства, централизованное отопление действует в 214 школах и 151 дошкольном образовательном учреждении. Кроме того, все учреждения, ранее использовавшие для обогрева дрова, переведены на пеллетное топливо. В общей сложности 1 438 образовательных учреждений обеспечены 9 209 пеллетными печами.

Параллельно продолжается газификация учебных заведений. Работы начались в 176 образовательных учреждениях, из которых в 144 они уже завершены. Ещё в 32 учреждениях процесс находится на стадии реализации. До окончания работ отопление в этих зданиях обеспечивается с помощью альтернативного оборудования.

Отдельное внимание уделяется обновлению и ремонту существующей инфраструктуры. В частности, в течение текущего года ремонтные работы отопительных систем были проведены в 743 образовательных учреждениях.

В MÜTDA также сообщили о создании специальных рабочих групп в регионах. Их задача — оперативно реагировать на технические неполадки, которые могут возникнуть в период отопительного сезона, и обеспечивать своевременное устранение неисправностей. Поступающие от образовательных учреждений обращения регистрируются и анализируются, после чего принимаются необходимые меры совместно с профильными структурами.

В агентстве подчеркнули, что работа по обеспечению стабильного теплоснабжения школ и дошкольных учреждений будет продолжаться на протяжении всего отопительного сезона. В частности, планируется уделять внимание устранению выявленных недостатков и оперативному решению возникающих технических проблем.