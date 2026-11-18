В 2027 году расходы на нужды Министерства обороны Армении составят 616 миллиардов драмов (около 1,71 миллиарда долларов США), что на 53 миллиарда драмов (147,2 миллиона долларов) превышает показатель 2026 года.

Об этом заявил министр финансов республики Ваге Ованнисян в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год в парламенте, передают армянские СМИ.

По словам главы Минфина, дополнительные ассигнования будут направлены на укрепление обороноспособности страны, развитие военной инфраструктуры и материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

Отметим, что в 2026 году оборонный бюджет Армении составлял 563 миллиарда драмов (около 1,46 миллиарда долларов). В целом проект главного финансового документа страны на 2027 год предусматривает доходы в размере 3,6 триллиона драмов при расходах на уровне 4,07 триллиона драмов.