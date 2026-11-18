В Азербайджане планируют упразднить целевые бюджетные фонды, а поступающие в них средства включить в доходы государственного бюджета.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом, который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. Поправки затрагивают ряд законодательных актов, в том числе Лесной, Уголовный и Налоговый кодексы, Кодекс об административных проступках, а также законы «О бюджетной системе», «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об отходах», «Об автомобильных дорогах» и другие нормативные документы.

Законодательные изменения подготовлены во исполнение Указа Президента Азербайджана от 10 сентября 2026 года № 789 «О дополнительных мерах по использованию средств целевых бюджетных фондов, созданных в составе государственного бюджета, и внебюджетных средств организаций, финансируемых из государственного бюджета».

Согласно проекту, предлагается ликвидировать действующие целевые бюджетные фонды и изменить порядок распределения поступающих в них средств. В частности, доходы от штрафов и компенсаций за причинённый ущерб, которые в настоящее время направляются в эти фонды, будут в полном объёме зачисляться в государственный бюджет. Для остальных источников финансирования предусмотрено отдельное распределение средств, в том числе на социальную защиту сотрудников государственных органов, в ведении которых находятся соответствующие фонды.

Необходимость реформы объясняется существующими различиями в механизмах формирования и использования средств фондов. В настоящее время их деятельность регулируется отдельными нормативными актами, а финансовые ресурсы управляются по разным правилам. По оценке разработчиков законопроекта, такая система создаёт дополнительные сложности при планировании государственных расходов, распределении финансовых ресурсов, казначейском исполнении, подготовке отчётности и осуществлении контроля.

В частности, управление отдельными фондами за пределами общих бюджетных механизмов затрудняет согласованное распределение государственных средств с учётом приоритетных направлений и ограничивает возможности контроля за их использованием. Это особенно актуально для фондов, финансовые потоки которых непосредственно связаны с доходами и расходами государственного бюджета, а средства направляются, в том числе, на инфраструктурные и инвестиционные проекты.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит объединить управление связанными с государственным бюджетом финансовыми потоками и повысить эффективность использования государственных ресурсов. Кроме того, предполагается усовершенствовать систему финансирования мероприятий по охране, восстановлению и использованию природных и экологических ресурсов, а также чётче разграничить бюджетные и внебюджетные средства.

Согласно финансовым прогнозам на 2026 год, совокупный объём поступлений целевых бюджетных фондов оценивается в 472,3 млн манатов. При этом разработчики подчёркивают, что предлагаемые изменения не предусматривают возникновения новых финансовых обязательств, а направлены на пересмотр порядка распределения и управления уже существующими денежными средствами.

В результате реформы планируется упразднить Фонд охраны и воспроизводства лесов, Государственный фонд по восстановлению минерально-сырьевой базы, Фонд утилизации транспортных средств, Государственный фонд охраны окружающей среды, Фонд увеличения, восстановления и охраны водных биоресурсов, а также фонды, созданные для управления и охраны особо охраняемых природных территорий.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят депутатами в первом чтении.