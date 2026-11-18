Французская полиция задержала в общей сложности более 7 тыс. человек после беспорядков, произошедших 17 октября на фоне демонстраций против роста цен.

Об этом заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен на слушаниях в парламентском комитете.

«За все выходные, когда проходили акции, включая прошлые выходные, было задержано 7184 человека, из них 4523 — совершеннолетние и 2661 — несовершеннолетний», — приводит его слова телеканал LCP. Он добавил, что в ходе расследования происшествий было возбуждено более 3 тыс. дел, 2,3 тыс. из них были переданы в суд.

Массовые протесты проходят во Франции с конца сентября, когда учащиеся школ начали блокировать учебные заведения, выражая недовольство их плохим состоянием, перегруженным расписанием и отсутствием педагогов по ряду предметов. В октябре также начались протесты профсоюзных организаций, которые требовали повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии.

Источник: ТАСС