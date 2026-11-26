На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Ильгара Зульфугарова, 89.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившим вызовом на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Бакинского регионального центра ведомства, передает 1news.az.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что возгорание произошло в квартире, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного здания.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен в короткие сроки, не успев распространиться на большую площадь.

В результате пожара в трехкомнатной квартире общей площадью 81 кв. м сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни на площади 10 кв. м.

Остальные комнаты квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.

Пострадавших нет.