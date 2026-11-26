Зампред Республиканской партии Армении, возглавляемой бывшим президентом Сержем Саргсяном, Армен Ашотян останется под домашним арестом еще 3 месяца.

Решение принял сегодня столичный суд, сообщил в соцсетях адвокат Рубен Меликян, передает Sputnik Армения.

По материалам уголовного дела, экс-министр образования использовал служебное положение, чтобы в сговоре с экс-главой Минфина Гагиком Хачатряном, его сыном, главой Совета правления, ректором Ереванского университета им. Брюсова и тремя проректорами вуза, а также связанным с ними лицом посредством коррупционной схемы передать недвижимость и земельный участок площадью в 451,1 кв. м (стоимостью в 209 млн драмов) на улице Пушкина, 38/1 в собственность фонда высокопоставленного чиновника и связанного с ним лица.

Для сокрытия незаконного происхождения имущества оно было сначала зарегистрировано на имя некоего Г. Т., после чего была осуществлена его фиктивная продажа сыну Гагика Хачатряна.

Кроме того, Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна обвиняют в хищении имущества, принадлежащего вузу, на сумму почти $100 тыс. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар" в период, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза.