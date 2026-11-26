«Подготовка учебников - очень сложный процесс, в этой работе участвует целая команда».

Как сообщает APA, об этом заявил руководитель проекта и соавтор учебников по математике Заур Исаев во время выступления на тренинге-дискуссии на тему «Содержание учебников», прошедшем в рамках проекта «Поддержка повышения медиаграмотности в сфере науки и образования».

Он отметил, что вероятность возникновения ошибок в учебниках и причины этого связаны с самой природой интеллектуальной деятельности: «Интеллектуальный процесс постоянно совершенствуется, и его продукт также обновляется в соответствии с этим процессом».

Заур Исаев подчеркнул, что устранение ошибок в учебниках зависит от их характера: «Например, в точных науках, в том числе в математике, неточность в каком-либо примере считается технической ошибкой.

В подобных случаях, связанных с человеческим фактором, ошибка признается и исправляется».

Он также обратил внимание на то, что некоторые претензии связаны с авторским подходом и опираются на серьезную концептуальную базу: «Последовательность тем и то, в каком классе они преподаются, основываются на заранее определенном подходе, и считать это ошибкой нельзя».

По словам автора, преподавание того или иного произведения или жанра в определенном классе - это не личное решение автора, а требование образовательных программ, то есть куррикулумов. Авторы работают строго в рамках этих куррикулумов.

Он отметил, что именно предметные куррикулумы определяют, какие знания должны усваиваться в каждом классе. На этой основе авторы разрабатывают методику, которая будет применяться с первого по одиннадцатый класс.

«В конечном счете, создать готовый учебник - задача автора, а донести его до ученика - задача учителей», - сказал Заур Исаев.

Отметим, что проект реализован при поддержке Министерства науки и образования и организован Общественным объединением «Сеть журналистов Азербайджана».