Диджей Бурак Йетер задержан в Турции
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Турецкий диджей и музыкальный продюсер Бурак Йетер задержан в рамках расследования дела о наркотиках и проституции в Стамбуле.
Как сообщает TRT Haber, задержание состоялось 26 ноября. По данным издания, ранее в рамках расследования были задержаны 24 человека. После задержания Б.Йетера общее число задержанных достигло 25.
Отмечается, что прокуратура выдала ордера на задержание в отношении 35 человек, следственные действия продолжаются.
Подробности возможной причастности музыканта к расследуемым преступлениям пока не сообщаются.
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