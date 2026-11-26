Турецкий диджей и музыкальный продюсер Бурак Йетер задержан в рамках расследования дела о наркотиках и проституции в Стамбуле.

Как сообщает TRT Haber, задержание состоялось 26 ноября. По данным издания, ранее в рамках расследования были задержаны 24 человека. После задержания Б.Йетера общее число задержанных достигло 25.

Отмечается, что прокуратура выдала ордера на задержание в отношении 35 человек, следственные действия продолжаются.

Подробности возможной причастности музыканта к расследуемым преступлениям пока не сообщаются.

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