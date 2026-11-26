Стратегия цифрового развития компании отражена в книге «Ответственное управление: азербайджанские компании, создающие позитивные изменения»

Опыт цифровой трансформации и корпоративного управления ООО «Azercell Telecom» представлен в книге «Ответственное управление: азербайджанские компании, создающие позитивные изменения» (Enlightened Management: Azerbaijan Companies Achieving Positive Impact), одним из авторов которой выступил всемирно известный эксперт в области маркетинга Филип Котлер.

Работа над изданием велась в течение года. Книга призвана представить международному деловому и академическому сообществу опыт азербайджанских компаний и организаций в области стратегического развития и управления, их достижения и вклад в развитие общества.

Отдельная глава книги посвящена переходу Azercell от традиционного оператора мобильной связи к технологической компании с широким спектром цифровых услуг. Особое внимание уделено стратегическим решениям и управленческим подходам, лежащим в основе этого процесса. В качестве примеров реализации стратегии цифрового развития Azercell приводятся интеграция искусственного интеллекта в систему обслуживания клиентов, повышение операционной эффективности за счёт роботизированной автоматизации бизнес-процессов (RPA), совершенствование цифровой рабочей среды для сотрудников на базе облачных технологий, а также запуск финтех-решения akart.

Генеральный директор ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова отметила: «В книге отражён опыт цифровой трансформации Azercell до 2025 года. Сегодня мы выходим на новый этап развития, становясь технологической компанией, интегрирующей искусственный интеллект во все направления своей деятельности. Для нас ценность технологий заключается в их способности улучшать жизнь людей, предвосхищать потребности клиентов и открывать новые цифровые возможности. Делясь своим опытом с международной аудиторией, мы вносим вклад в глобальный диалог о цифровой трансформации, способствуя продвижению технологического и инновационного потенциала Азербайджана на мировой арене».

Книга подготовлена в сотрудничестве с Министерством экономики Азербайджанской Республики и компаниями — участниками проекта. Её авторами выступили Филип Котлер, Тата Чолария и Габриэле Карбони. Предисловие к книге написал Маршалл Голдсмит — всемирно признанный эксперт в области лидерства и автор бестселлеров по версии The New York Times.

В дальнейшем книгу планируется разместить в международных электронных библиотеках и на образовательных платформах. Доходы от продажи издания будут направлены на поддержку социальных инициатив организаций Kashalata и Rotary Foundation.

Компания предоставила исключительные права на публикацию данного кейса в издании «Ответственное управление» (Enlightened Management). Все авторские права и права интеллектуальной собственности сохраняются за ООО «Azercell Telecom».