Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом обсудила углубление стратегического партнерства между двумя странами, развитие межпарламентских связей и региональную повестку.

Как говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, в ходе встречи была подчеркнута особая значимость взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, а также активного политического диалога для развития двусторонних отношений.

Сахиба Гафарова отметила, что существующая договорно-правовая база создает прочную основу для сотрудничества. Особое внимание она уделила подписанной накануне Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Литовской Республикой, подчеркнув, что документ придаст новый импульс дальнейшему развитию отношений во всех сферах.

Отдельное внимание было уделено роли парламентов в укреплении двусторонних связей. Председатель Милли Меджлиса с удовлетворением вспомнила свой официальный визит в Литву в 2022 году и состоявшиеся тогда встречи, отметив вклад взаимных визитов на высоком уровне в развитие сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность расширения деятельности рабочих групп и поощрения взаимных визитов для укрепления межпарламентских связей. Было отмечено, что такой диалог способствует лучшему пониманию позиций и интересов друг друга, обмену информацией, а также ее объективному и беспристрастному распространению. Кроме того, была отмечена важность активного участия международных парламентских организаций в содействии открытому и конструктивному диалогу.

Стороны также обсудили сотрудничество в сферах энергетики и возобновляемых источников энергии, гуманитарной области, обороны и безопасности. Было отмечено наличие благоприятных возможностей для расширения взаимодействия по этим направлениям с учетом имеющегося потенциала.

Министр иностранных дел Литвы выразил удовлетворение в связи со своим первым официальным визитом в Азербайджан и поделился впечатлениями от состоявшейся накануне встречи с Президентом Азербайджана. Кястутис Будрис подчеркнул значимость обсуждений, проведенных в рамках визита, и подписанной Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

Он сообщил, что с 1 января 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского союза, и заявил, что его страна продолжит поддерживать развитие отношений между Азербайджаном и ЕС. Министр охарактеризовал Южный Кавказ как регион стратегического сотрудничества, а Азербайджан - как важного партнера с точки зрения обеспечения доступа к Центральной Азии и развития Среднего коридора.

На встрече также состоялся обмен мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирном процессе. Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан положил конец 30-летней оккупации своих территорий, восстановив территориальную целостность и суверенитет страны. Она также рассказала о восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Кястутис Будрис высоко оценил вклад Азербайджана в обеспечение регионального мира и безопасности, а также положительно оценил приверженность страны договоренностям, достигнутым на Вашингтонском саммите, и продемонстрированную политическую волю к их реализации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.