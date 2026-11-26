Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 27 ноября посетит Баку.

Как сообщает 1news.az, информация об этом опубликована на странице Министерства иностранных дел Эстонии в социальной сети «X».

Отмечается, что в рамках визита Цахкна примет участие в официальном открытии посольства Эстонии в Азербайджане. Он также проведет встречи с государственными официальными лицами.

На встречах будут обсуждаться вопросы углубления двустороннего сотрудничества, в частности связей в сферах бизнеса, инноваций и цифрового правительства. Стороны также обсудят вопросы региональной и европейской безопасности.