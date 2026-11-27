В AYNA прокомментировали перевёрнутый дорожный знак в поселке Бакиханов - ВИДЕО
Знак пешеходного перехода, установленный на улице Сакита Годжаева в столичном посёлке Бакиханов, оказался перевёрнут вверх ногами.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA TV, по словам местных жителей, дорожный знак находится в таком положении уже более недели.
В связи с этим был направлен запрос в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). В ведомстве заявили, что причиной произошедшего могло стать постороннее вмешательство или воздействие сильного ветра.
Граждан, столкнувшихся с подобными случаями, попросили сообщать об этом в агентство.
Отмечается, что указанный дорожный знак будет приведён в надлежащее состояние.
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