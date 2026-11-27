В Сумгайыте распространилась информация о наличии электрического тока в металлических опорах автобусной остановки, расположенной вблизи парка Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

На видео отчетливо видно, что индикаторная отвертка (фазоуказатель) подтверждает наличие напряжения.

«Одну женщину ударило током. Не прикасайтесь к металлу, будьте осторожны!» - говорится в публикации.

Представляем данные кадры: