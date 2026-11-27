В полосе отвода автомобильной дороги Гаджигабул – Бахрамтепе - Миндживан без соответствующего разрешения был организован въезд и выезд к объекту.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Отмечается, что согласно законодательству, полоса отвода (охранная зона) автомобильных дорог республиканского значения устанавливается шириной 30 метров от оси проезжей части в каждом направлении движения.

Сотрудник Службы охраны автомобильных дорог, действующей в подчинении ГААДА, выдвинул требование об устранении выявленного правонарушения.

В агентстве подчеркнули, что целью подобных мер является не создание препятствий для предпринимательской деятельности, а обеспечение использования автомобильных дорог в соответствии с законодательством, сохранности дорожной инфраструктуры и безопасности участников дорожного движения.