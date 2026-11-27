Власти Армении готовят масштабную реформу пограничной службы, предусматривающую поэтапную передачу армянской стороне полного контроля над государственными границами страны.

Об этом пишет газета "Жоговурд".

26 ноября под председательством премьер-министра Никола Пашиняна прошло совещание, в котором приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, директор СНБ Андраник Симонян, начальник Генштаба ВС Эдвард Асрян, министр обороны Сурен Папикян, глава МВД Арпине Саркисян и другие представители силовых структур.

Согласно официальному сообщению правительства, на совещании обсуждались развитие возможностей пограничной службы, модернизация инфраструктуры, оперативное управление, применение международного опыта и внедрение системы комплексного управления границами.

Однако, по сведениям газеты, в основе обсуждений лежит более масштабная задача — полный переход к самостоятельной охране Арменией своих государственных границ.

Издание обращает внимание на то, что накануне Пашинян на брифинге вновь затронул вопрос присутствия российских пограничников. Он заявил, что в ближайшие годы Армения должна полностью взять на себя ответственность за охрану своих границ, поблагодарив российскую сторону за многолетнюю службу.

Еще 2 ноября премьер сообщал о планах поэтапной передачи контроля над всей государственной границей пограничной службе Армении. По его словам, этот процесс предполагает и изменение статуса пограничных войск.

Как отмечает газета, программа правительства на 2026–2031 годы предусматривает постепенное расширение участков границы, охраняемых армянскими пограничниками, а также сокращение военной составляющей пограничной службы и внедрение передового международного опыта.

Отдельное внимание уделяется межведомственному взаимодействию, обмену информацией, совершенствованию механизмов оценки рисков и пограничного контроля.

В рамках этой работы СНБ Армении уже сотрудничает с зарубежными партнерами. В частности, в сентябре 2026 года представители пограничных войск СНБ посетили Финляндию, где ознакомились с системой пограничного контроля, методами подготовки сотрудников и организацией службы.

Реформирование пограничной системы издание также связывает с диалогом Армении и Евросоюза по либерализации визового режима. С 1 ноября в республике действует новая система биометрических паспортов. Планируется и внедрение электронных пунктов пропуска — сначала в аэропорту "Звартноц", а затем и на сухопутных границах.

Напомним, в настоящее время армянские пограничники самостоятельно контролируют все пограничные пункты пропуска. На отдельных участках границы с Ираном и Турцией они с 1 января 2025 года несут службу совместно с российскими коллегами. В аэропорту "Звартноц" российские пограничники прекратили службу в августе 2024 года.