Власти Армении готовят масштабную реформу пограничных войск
Власти Армении готовят масштабную реформу пограничной службы, предусматривающую поэтапную передачу армянской стороне полного контроля над государственными границами страны.
Об этом пишет газета "Жоговурд".
26 ноября под председательством премьер-министра Никола Пашиняна прошло совещание, в котором приняли участие вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, директор СНБ Андраник Симонян, начальник Генштаба ВС Эдвард Асрян, министр обороны Сурен Папикян, глава МВД Арпине Саркисян и другие представители силовых структур.
Согласно официальному сообщению правительства, на совещании обсуждались развитие возможностей пограничной службы, модернизация инфраструктуры, оперативное управление, применение международного опыта и внедрение системы комплексного управления границами.
Однако, по сведениям газеты, в основе обсуждений лежит более масштабная задача — полный переход к самостоятельной охране Арменией своих государственных границ.
Издание обращает внимание на то, что накануне Пашинян на брифинге вновь затронул вопрос присутствия российских пограничников. Он заявил, что в ближайшие годы Армения должна полностью взять на себя ответственность за охрану своих границ, поблагодарив российскую сторону за многолетнюю службу.
Еще 2 ноября премьер сообщал о планах поэтапной передачи контроля над всей государственной границей пограничной службе Армении. По его словам, этот процесс предполагает и изменение статуса пограничных войск.
Как отмечает газета, программа правительства на 2026–2031 годы предусматривает постепенное расширение участков границы, охраняемых армянскими пограничниками, а также сокращение военной составляющей пограничной службы и внедрение передового международного опыта.
Отдельное внимание уделяется межведомственному взаимодействию, обмену информацией, совершенствованию механизмов оценки рисков и пограничного контроля.
В рамках этой работы СНБ Армении уже сотрудничает с зарубежными партнерами. В частности, в сентябре 2026 года представители пограничных войск СНБ посетили Финляндию, где ознакомились с системой пограничного контроля, методами подготовки сотрудников и организацией службы.
Реформирование пограничной системы издание также связывает с диалогом Армении и Евросоюза по либерализации визового режима. С 1 ноября в республике действует новая система биометрических паспортов. Планируется и внедрение электронных пунктов пропуска — сначала в аэропорту "Звартноц", а затем и на сухопутных границах.
Напомним, в настоящее время армянские пограничники самостоятельно контролируют все пограничные пункты пропуска. На отдельных участках границы с Ираном и Турцией они с 1 января 2025 года несут службу совместно с российскими коллегами. В аэропорту "Звартноц" российские пограничники прекратили службу в августе 2024 года.