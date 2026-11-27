Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, которые на протяжении многих лет влияют на ее физическое состояние и профессиональную деятельность.

В интервью журналу Harper’s Bazaar 30-летняя модель призналась, что страдает сразу от нескольких заболеваний: синдрома постуральной ортостатической тахикардии (POTS), предменструального дисфорического расстройства (PMDD), эндометриоза, а также болезни Лайма, с которой она борется уже более десяти лет.

По словам Беллы Хадид, эти заболевания оказывают серьезное влияние на ее организм и нередко сопровождаются сильной усталостью и болями во всем теле.

POTS - это расстройство вегетативной нервной системы, при котором при переходе в вертикальное положение значительно учащается сердцебиение. Оно может сопровождаться головокружением, слабостью и непереносимостью физических нагрузок.

PMDD - тяжелая форма предменструального дисфорического расстройства, которая может вызывать выраженные эмоциональные и физические симптомы, связанные с менструальным циклом.

Эндометриоз - хроническое заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается за ее пределами. Оно может сопровождаться сильными болями и другими нарушениями.

Болезнь Лайма - инфекционное заболевание, передающееся через укусы инфицированных клещей. Среди возможных последствий - боли в суставах и мышцах, повышенная утомляемость и неврологические нарушения.

Модель призналась, что ее самочувствие может резко меняться: периоды относительного благополучия сменяются ухудшением состояния: «Мое тело проходит через разные состояния: я могу чувствовать себя очень хорошо, а затем внезапно оно подводит меня в самый неподходящий момент».

Она также отметила, что окружающие не всегда понимают, насколько сильно ей приходится бороться с усталостью и физической болью.

Белла Хадид рассказала и об эпизоде, который произошел непосредственно перед ее выходом на подиум показа Victoria’s Secret в октябре 2026 года. По словам модели, во время разминки она почувствовала резкое ухудшение самочувствия, после чего ей стало трудно дышать. Несмотря на это, она смогла выйти на подиум и открыть показ.

Напомним, о диагнозе «болезнь Лайма» Беллы Хадид стало известно в 2015 году.