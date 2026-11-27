Вторая встреча представителей армяно-российской рабочей группы по вопросам функционирования Армянской железной дороги проходит сегодня в Ереване.

По данным Sputnik Армения, переговоры пройдут в сокращенном формате. Российскую сторону представит генеральный директор ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" Алексей Мельников. Он встретится с заместителем министра территориального управления и инфраструктур Армении Давидом Иваняном.

В повестке встречи — вопросы функционирования железной дороги и ее модернизации.

Вероятно, сокращенный состав российской делегации связан с предстоящим визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. Российская сторона, по всей видимости, ожидает итогов переговоров армянского премьера с президентом России Владимиром Путиным. Не исключено, что в ходе встречи лидеров будет затронут и вопрос российской концессии на управление Южно-Кавказской железной дорогой.

Первое заседание армяно-российской рабочей группы, созданной для обсуждения вопросов функционирования Армянской железной дороги, находящейся в концессионном управлении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (дочерняя компания РЖД), состоялось в Ереване 17 ноября. В нем участвовали председатель Совета директоров ЮКЖД, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Вячеслав Павловский и заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило. Армянскую сторону возглавил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Давид Иванян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга в правительстве заявил, что Ереван ждет от ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) инвестиций для обеспечения конкурентоспособности Армянской железной дороги. Он допустил, что в ходе его предстоящего визита в РФ этот вопрос будет обсуждаться и с президентом России Владимиром Путиным (Пашинян посетит Россию трижды в декабре — 3, 11 и 22 числа — ред.).

Источник: Sputnik Армения