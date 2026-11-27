Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Мекканское соглашение о совместной обороне между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, предусматривающее оказание взаимной военной помощи в случае внешнего вооруженного нападения на одну из сторон.

Соответствующий указ главы государства опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

"Принято решение утвердить прилагаемое "Мекканское соглашение о совместной обороне между Турецкой Республикой, Исламской Республикой Пакистан и Королевством Саудовская Аравия", подписанное 7 августа 2026 года в Мекке", - говорится в тексте президентского указа.

Пакистан и Саудовская Аравия ранее завершили процедуры ратификации соглашения. Документ предусматривает вступление в силу после передачи последней ратификационной грамоты секретариату созданного в рамках соглашения совместного оборонного комитета.

Соглашение было подписано 7 августа 2026 года в Мекке. Согласно его положениям, любое вооруженное нападение извне на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников соглашения.

В таком случае союзники "незамедлительно окажут подвергшейся нападению стороне помощь, используя все имеющиеся возможности взаимной поддержки". При этом характер и объем помощи будут определяться отдельно и индивидуально, по результатам совместной оценки ситуации с учетом имеющихся военных возможностей и права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН. Ранее турецкие чиновники отдельно отмечали, что автоматического обязательства по отправке войск в соглашении нет.