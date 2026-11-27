Стамбульская коллегия адвокатов решительно осудила действия грузинских силовиков в отношении болельщиков турецкого «Бешикташа» во время футбольного матча с израильским «Хапоэль Беэр-Шевой» в Батуми и призвала УЕФА отказаться от двойных стандартов в отношении турецких клубов.

«Мы самым решительным образом осуждаем произошедшее в Грузии во время матча между «Бешикташем» и «Хапоэль Беэр-Шевой». Мы не приемлем лишения турецких команд права проводить международные матчи на своем поле и перед своими болельщиками. УЕФА должен прекратить применять в отношении наших клубов практику двойных стандартов, противоречащую принципу равенства», — говорится в заявлении Второй стамбульской коллегии адвокатов, являющейся одним из крупнейших адвокатских объединений Турции.

В заявлении отмечается, что болельщики «Бешикташа» «посредством плаката выразили свой моральный протест против притеснений и бесчеловечного обращения с палестинским народом». «Это мирное выражение протеста встретило несоразмерное по уровню вмешательство грузинских сил безопасности. Был применен перцовый газ, болельщики оказались зажаты на ограниченном пространстве, имеются пострадавшие», — указали в коллегии.

Турецкие адвокаты подчеркнули, что «свобода выражения мнений относится к числу основных прав, гарантированных международным правом и Европейской конвенцией о правах человека, а действия, выходящие за рамки принципов соразмерности, необходимости и законности, юридически неприемлемы».

Матч Лиги Европы между «Бешикташем» и «Хапоэль Беэр-Шевой» состоялся в четверг в Батуми на нейтральном поле. Как утверждает грузинская сторона, из-за беспорядков, начавшихся в секторе болельщиков турецкого клуба, игра была прервана примерно на полчаса. По данным МВД Грузии, были задержаны 16 человек, пострадали 3 полицейских. В ведомстве опровергли информацию о том, что полиция применила силу в связи с демонстрацией болельщиками флагов и баннеров в поддержку Палестины.

Многие турецкие чиновники публично осудили действия грузинской полиции в отношении болельщиков «Бешикташа». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что внимательно следит за ситуацией. Главы МИД, МВД и Минюста Турции провели телефонные переговоры с грузинскими коллегами. Министры потребовали немедленного освобождения задержанных турецких граждан и проведения разбирательства в отношении причастных к несоразмерному применению силы.

Источник: ТАСС