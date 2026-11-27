27 ноября в Баку состоялась церемония официального открытия посольства Эстонской Республики в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД Эстонии поднял государственный флаг своей страны перед зданием, в котором располагается посольство.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что открытие посольства его страны в Баку является свидетельством приверженности дружественным отношениям и долгосрочному сотрудничеству между двумя странами.

Открытие посольства в Азербайджане было одним из приоритетных вопросов для Эстонии, отметил он.

«Открытие новых посольств — отнюдь не простая задача. Для этого необходимо проводить переговоры о выделении финансовых средств. Однако для нас было очень важно открыть новые посольства, и Азербайджан был одним из наших приоритетов. Азербайджан является для нас очень важным партнером как с региональной, так и с исторической точки зрения. Наши народы знают друг друга, между нашими странами развиваются деловые связи», — отметил Цахкна.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов оценил официальное открытие посольства Эстонии в Баку как важное событие с точки зрения отношений между двумя странами.

«Прежде всего хочу поздравить своего эстонского коллегу, всех сотрудников посольства и каждого из нас с этим важным событием. Выражаю благодарность правительству Эстонии, особенно моему дорогому другу, министру иностранных дел, за это решение», — отметил Джейхун Байрамов.