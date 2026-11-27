В Грузии задержали 59 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания на территории страны, в отношении них принято решение о депортации.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, среди задержанных оказались граждане Ливана, Туркменистана, Пакистана, Йемена, Беларуси, Узбекистана, России, Камеруна, Индии, Иордании, Азербайджана, Китая и Турции.

Установлено, что иностранцы находились в Грузии с нарушением требований закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

В связи с выявленными нарушениями в отношении задержанных будут применены меры по выдворению из страны.