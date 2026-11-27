В Саатлинском районе Азербайджана мужчина скончался во время транспортировки в медицинское учреждение после перенесенного инфаркта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло 26 ноября около 05:00 в селе Мирджалалкенд. 68-летнему жителю Баку Альгамзе Ибрагимову (1958 года рождения) стало плохо в собственном доме. По предварительным данным, мужчина перенес инфаркт, в результате чего упал и получил травму головы.

Родственники пострадавшего доставляли его в больницу, однако по дороге мужчина скончался.

По факту произошедшего Саатлинская районная прокуратура проводит расследование.