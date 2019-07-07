27 лет прошло со дня оккупации Агдере армянами

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7 июля исполняется 27 лет с момента оккупации вооружёнными силами Армении города Агдере Тертерского района Азербайджана и соседних сёл.

Как известно, до начала вооружённой агрессии со стороны Армении Агдере являлся административным центром одного из пяти районов бывшей НКАО Азербайджанской ССР.

Согласно данным последней советской переписи населения 1989 г., в 14 сёлах района проживало более 14 тысяч азербайджанцев, что делало его вторым после Шушинского по численности азербайджанского населения из пяти административных районов бывшей НКАО.

На этой территории имеются богатые залежи каменного угля, известняка, месторождения золота и меди, свинца, цинка, а также водохранилище Сарсангского гидроузла с ГЭС на реке Тертер. 75 059 гектаров (44% территории района) были покрыты лесами, в том числе редких и ценных пород.

Сопровождавшаяся тотальной этнической чисткой оккупация Агдере привела к изгнанию оттуда всего азербайджанского населения, разорению культурного наследия, фальсификации его облика и разрушению инфраструктуры.

Эльшан Рустамов