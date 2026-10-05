В Зангилане рабочий ударил коллегу огнетушителем

Спор между рабочими в Зангиланском районе обернулся преступлением.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел в селе Агалы Зангиланского района. Конфликт возник между сотрудниками строительной компании, осуществляющей деятельность в Зангилане.

Рабочие предприятия — Сади, Аллахьяр, Ниджат, Саид и Кямал — снимали вместе одну комнату. Некоторое время назад они ужинали и распивали спиртные напитки в арендованном жилье. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения Сади и Ниджатом возник спор, и они вышли на улицу, чтобы поговорить. В это время вслед за ними вышли Кямал и Аллахьяр, после чего ссора переросла в драку. Во время конфликта Аллахьяр ударил Ниджата по голове находившимся в комнате огнетушителем. В результате Ниджат получил рассечение головы, после чего Аллахьяр продолжил его избивать.

Ниджат был доставлен в больницу, на рану в области головы ему наложили шесть швов.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Аллахьяр был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд. Решением суда Аллахьяр приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.